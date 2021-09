Bogliasco. “Il mio giudizio sull’accordo tra il Comune di Bogliasco e l’Uc Sampdoria firmato quest’oggi e presentato in conferenza stampa dal mio avversario in campagna elettorale è molto negativo, sia per quanto riguarda il metodo sia per quanto riguarda il contenuto”. Lo afferma in una nota il candidato sindaco di Bogliasco Guido Guelfo.

... » Leggi tutto