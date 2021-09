Covid: 159 nuovi positivi, in calo gli ospedalizzati

Genova. Sono 159 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.301 tamponi molecolari e 3.959 test antigenici rapidi nell’ultima giornata. Emerge dal bollettino emesso dalla Regione Liguria. Scendono ulteriormente, anche se di poco, i ricoveri in ospedale, 80 in tutta la Liguria (2 in meno) di cui 10 in terapia intensiva. Anche oggi si conta un decesso (un 93enne al Galliera) per un totale di 4.387 vittime da inizio emergenza.

... » Leggi tutto