Il governatore Bonaccini ad Albenga: “La sanità deve restare pubblica, tutti hanno diritto di curarsi”

Albenga. “La sanità deve rimanere primariamente pubblica, il diritto di istruirsi e curarsi deve essere garantito a tutti, senza corsie preferenziali per i privati perché questo a lungo termine va solo in favore dei ricchi”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini spiega la sua visione sulla sanità e sulla dicotomia tra pubblico e privato durante la presentazione del suo ultimo libro “Il paese che vogliamo”, che si è tenuta questa sera in piazza San Michele ad Albenga, ad intervistarlo il direttore di IVG.it Andrea Chiovelli.

