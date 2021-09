Il Ministro Cingolani apre al nucleare in Italia: “Ambientalisti radical chic peggio della catastrofe climatica”

Liguria. Per quanto riguarda il nucleare “si stanno affacciando tecnologie di quarta generazione, senza uranio arricchito e acqua pesante. Ci sono Paesi che stanno investendo su questa tecnologia, non è matura, ma è prossima a essere matura. Se a un certo momento si verifica che i chili di rifiuto radioattivo sono pochissimi, la sicurezza elevata e il costo basso è da folli non considerare questa tecnologia”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a un evento di Italia viva. “Nell’interesse dei nostri figli è vietato ideologizzare qualsiasi tipo di tecnologia. Stiamo ai numeri, quando saranno disponibili prenderemo le decisioni”.

