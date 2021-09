Scuola, Alisa precisa: “Solo medici incaricati possono dare esenzione per vaccino”

Genova. I certificati di esenzione al vaccino anti covid per il personale scolastico in Liguria possono essere rilasciati solo dai medici vaccinatori o dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che operano nella campagna di vaccinazione nazionale anti covid, incaricati dalle singole Asl. Lo ribadisce l’Azienda ligure sanitaria (Alisa) in una nota rispondendo alla richiesta di chiarimenti del direttore scolastico regionale Ettore Acerra.

... » Leggi tutto