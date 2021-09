Università di Genova, prove generali di ripresa: 1.300 studenti con green pass al test di medicina

Genova. La prova generale sembra essere superata. Il green pass obbligatorio per l’ingresso degli studenti in università ha fatto il suo debutto su larga scala oggi in occasione del test di ammissione ai corsi di medicina e odontoiatria a Genova e in contemporanea in tutti gli atenei italiani. E, almeno per quanto riguarda il capoluogo ligure, non sembrano essere emerse particolari criticità.

... » Leggi tutto