A10, oggi incontro con i tecnici del Mims e del Politecnico di Torino per riaprire la galleria Ranco

Albisola/Savona. A seguito delle approfondite verifiche tecniche effettuate nella giornata di ieri da specializzati progettisti esterni, è stata pianificata nella mattinata di oggi la riunione per condividere con i tecnici del MIMS e del Politecnico di Torino gli esiti degli esami eseguiti nella galleria Ranco e necessari per stabilire la riapertura del tratto tra Albisola e Savona in A10, su due corsie per senso di marcia.

