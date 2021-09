Bogliasco, Bucci presenta Guelfo: “È un uomo del fare, non cerca i like su Facebook”

Bogliasco. “Non sono qui per presentare Guelfo ma per aiutarlo. Il vostro candidato sindaco è un uomo del fare. Ha svolto sempre il suo lavoro in maniera seria senza troppi proclami, senza parlare troppo. Fare significa dare i risultati, il consenso viene perché i cittadini vogliono i risultati”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci intervenendo stamattina al gazebo elettorale della lista in sostegno di Guido Guelfo sindaco in piazza Trento e Trieste

... » Leggi tutto