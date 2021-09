Bonaccini ad Albenga: “Un medico che non si vaccina va aiutato a cambiare mestiere. E vorrei il Green pass sui luoghi di lavoro”

Albenga/Savona. “Vaccinazione antiCovid obbligatoria? Io la penso come Draghi, che parla poco, ma quando parla è come se parlasse molto. Un medico o infermiere che non si vaccina va aiutato a cambiare mestiere“. Lo ha affermato ieri sera Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, nel corso di una intervista ad Albenga in cui stava presentando il proprio libro “Il Paese che vogliamo”.

