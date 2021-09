No green pass, settimo sabato in piazza e corteo in centro: “Toti e Draghi devono dimettersi”

Genova. Settimo sabato consecutivo in piazza per il movimento no green pass a Genova. Anche oggi circa 500 persone si sono radunate in piazza De Ferrari con un presidio iniziato intorno alle 17 e un lungo corteo – regolarmente comunicato alla Questura – che ha invaso le strade del centro fino alla prima serata. “In questa piazza non ci sono violenti“, hanno precisato da subito gli organizzatori.

