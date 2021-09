Savona. “Circondati di persone più brave di te”. E’ questo il consiglio elargito a Marco Russo, candidato sindaco per il centrosinistra a Savona, da Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna protagonista ieri sera di una lunga chiacchierata pubblica con l’avvocato in corsa per Palazzo Sisto.

... » Leggi tutto