Vaccino, appello Toti agli alleati: “Il centrodestra non strizzi l’occhio ai No Vax”. E su Draghi: “Bravo, meglio di Xi Jinping”

Liguria. “Io lo dico a tutto il centrodestra: per tanto, troppo tempo, ci si è limitati a trovare consenso con la protesta. Sui migranti, sull’Europa. Ma questo non è il momento di strizzare l’occhio ai no vax, a quelli che sui social continuano a straparlare di complotti delle multinazionali, di Big Pharma o di 5G. Questo è il momento di parlar chiaro, di usare parole nette anche a costo di scontentare le minoranze”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti in una intervista al Corriere della Sera riportata dall’agenzia Dire.

