Festival Suq, chiude la 23°edizione: 30% di pubblico in più e sold out per gli spettacoli

Genova. Il 23° Suq Festival si chiude con il sorriso. Non solo per il bilancio positivo fornito dal confronto dei numeri, ma per la consapevolezza di avere offerto alla città un momento di incontro e di confronto sui temi più attuali in un’atmosfera rilassata e serena. Ne è la prova il costante afflusso di pubblico durante i dieci giorni di Festival, dal 27 agosto al 5 settembre 2021, durante i quali è stato possibile abitare l’area di Piazza delle Feste al Porto Antico per assistere a concerti e spettacoli, partecipare agli incontri, curiosare tra le attese e apprezzate botteghe artigianali e le spezie, fare la coda per gustare le specialità servite dalle cucine etniche con il loro profumo invitante. A ciascuno il suo. Molti i giovani presenti, anche grazie alla collaborazione con Cittadini Sostenibile e alla partecipazione di associazioni motivate sui temi dell’ambiente, uno dei temi centrali della manifestazione insieme al dialogo tra culture.

... » Leggi tutto