Jacopo Ottonello: punizione da cineteca e screzi con i tifosi per l’esterno del Q&V

Aveva già fatto vedere cose buone al “Borreani” giovedì. Oggi, Jacopo Ottonello si è confermato. È stato proprio il classe 1999 a realizzare la prima rete ufficiale del Quiliano&Valleggia. Una punizione magistrale che è valsa il momentaneo pareggio contro il Savona, che è poi riuscito a spuntarla vincendo 2 a 1.

“Mi mancava da tempo, aspettavamo tutti questo rientro in campo. Contro il Savona è sempre un derby molto sentito. Abbiamo giocato una grande partita ma non è bastato. Rimaniamo con un po’ di amaro in bocca ma siamo contenti della prestazione”, commenta a caldo l’esterno di mister Enrico Ferraro.

