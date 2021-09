Loano 2021, Luca Lettieri presenta la sua lista e replica a Piccinini: “Amministrare bene senza partiti politici? Lui appoggiato dal PD”

Loano. E’ stata presentata questa sera la lista di “per Loano” con Luca Lettieri candidato sindaco, che corre alle elezioni comunali di quest’anno per governare la città di Loano per i prossimi 5 anni. Nel corso della presentazione, tuttavia, non è mancata una “frecciatina” all’avversario Piccinini: “Si può amministrare bene senza partiti politici ma non può dirlo lui perchè è appoggiato partito democratico. E’ stato detto pubblicamente” è la risposta di Lettieri alle dichiarazioni del concorrente candidato sindaco.

... » Leggi tutto