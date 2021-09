Soccer Borghetto, parola a Marco Carparelli: “Abbiamo voglia di far bene, l’obiettivo è dare sempre il 100%”

Savona. Un inizio di stagione da sogno. Si potrebbe definire in questa maniera la partenza sprint del Soccer Borghetto il quale, dopo essersi imposto nel Memorial “Fanfoni”, è riuscito a sbarazzarsi di Bragno e Veloce nella Coppa Italia di Eccellenza regalandosi la possibilità di passare il turno vincendo o pareggiando contro il Legino di mister Fabio Tobia. Due risultati su tre a disposizione dunque per la compagine allenata da mister Brignoli, tecnico determinato che può vantare in rosa un campione quale Marco Carparelli, classe 1976 ex Sampdoria e Genoa il quale al termine del match contro i granata di mercoledì ha scelto di rilasciare alcune dichiarazioni.

... » Leggi tutto