Vaccino, il cardiologo Porto: “Rischio miocardite? Le autostrade liguri più pericolose”

Liguria. È più alto il rischio di guidare sulle autostrade liguri piene di cantieri che quello di sviluppare miocardite o pericardite in seguito a vaccino. A dirlo è il primario di malattie cardiovascolari all’ospedale San Martino Italo Porto che, in diretta Facebook su Genova24, ha illustrato i dati e risposto alle domande dei lettori. Qualche mese fa, il medico aveva utilizzato un’altra metafora, che fece molto discutere, per spiegare i rischi del vaccino AstraZeneca: “Più facile morire colpiti da un asteroide”, aveva affermato.

