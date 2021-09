Davide Girgenti vince all’esordio con lo Speranza: “Concetti e idee per fare bene”

Le promesse estive si sono tramutate in premesse, almeno stando alla prima partita ufficiale. Davide Girgenti aveva detto di volere uno Speranza che giocasse un calcio propositivo e di possesso, cercando il goal con la manovra. Così è stato ieri contro la Letimbro e non soltanto in occasione della rete, ciliegiona sulla torta di un’azione tutta palla a terra.

Una prestazione positiva e convincente per larghi tratti contro un avversario ben disposto in campo ma che ha cominciato la preparazione quasi due settimane dopo. Un gioco fluido facilitato da una coppia centrale formata da Sabally e Boccardo che ha nei piedi una qualità di categoria superiore. Qualche sbavatura ieri c’è stata, specialmente in avvio, ma la premessa sembra ottima, perlomeno per quanto concerne le gare in cui bisognerà fare la partita.

