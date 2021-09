Imperia, ordinanza Scajola su green pass. Toti: «Sono favorevole, ma serve provvedimento governo»

Imperia. «Sono favorevole. Ritengo però che non debba essere solo per i dipendenti del Comune ma per tutti i lavoratori che vivono in collettività, perché vivere sani in collettività è un diritto di tutti a cui nessuno si può opporre». Lo ha detto, a margine dell’inaugurazione della pista ciclopedonale a Vallecrosia, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che si è detto favorevole all’ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco di Imperia Claudio Scajola per rendere obbligatorio il green pass per accedere agli uffici comunali.

