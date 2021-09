Lancio di uova sull’auto di Toti a Spotorno: “Cari no-vax, la prossima volta portatele cotte”

Spotorno. Due uova lanciate questo pomeriggio sulla macchina di Giovanni Toti: secondo il governatore ligure si tratterebbe del gesto di alcuni contestatori no-vax mentre si trovava a Spotorno per sostenere il candidato sindaco Giancarlo Zunino. A raccontare l’episodio è stato lui stesso con una foto e un post ironico sulla sua pagina Facebook: “Fatta la frittata le uova non tornano intere… amici no vax (o in questo caso meglio dire no brain) ecco, la prossima volta portatele cotte!”.

