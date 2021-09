“Mallare in fiore”, protagonista il prof di TikTok più famoso. Il commento degli organizzatori: “Un vero successo”

Mallare. “È stato un vero successo quello registrato nel corso della serata di domenica 5 settembre in occasione delle premiazioni del concorso “Mallare in Fiore 2021″ e, questo, nonostante la stretta osservanza delle norme Covid-19 che non ha consentito l’ingresso a chi sprovvisto di Green pass”. E’ questo il bilancio del Comune di Mallare in merito alla manifestazione dello scorso weekend.

