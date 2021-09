Quiliano&Valleggia, mister Ferraro senza rimpianti: “Ottimo calcio da parte nostra, una prestazione che fa morale”

Quiliano. Ieri allo stadio Picasso è andato in scena un match davvero spettacolare. A rendersi protagoniste in occasione dell’esordio stagionale sono state Quiliano&Valleggia e Savona, due formazioni sicuramente di caratura differente ma entrambe desiderose di ben figurare per permettere di gioire ai propri ritrovati tifosi sugli spalti. Alla fine è stato 2-1 per gli Striscioni, un risultato in realtà beffardo per i valori dimostrati in campo.

... » Leggi tutto