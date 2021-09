Arma di Taggia, doppio attentato ai bar. Indagano i carabinieri

Taggia. Duplice attentato incendiario nella notte ad Arma. Ad essere presi di mira sono stati due locali del centro, il Beach Bar dello stabilimento il Gabbiano e lo Zero in Condotta. I dehor delle due attività sono stati aggrediti dalle fiamme intorno alle 4 del mattino. In via Boselli, allo Zero in Condotta, l’attentato che ha provocato il danneggiamento di una serranda e alcuni tendaggi è avvenuto alle 4,16. Pochi minuti dopo, alle 4,48, un secondo incendio è divampato in via Lungomare 25. Ad indagare nel massimo riserbo sono i carabinieri.

