Calcio, da quest’anno per la prima volta Asef sponsorizza anche la Sestrese

Genova. Dopo il volley e la pallanuoto, anche il calcio entra nel “bouquet” delle sponsorizzazioni sportive di Asef, la società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri. La dirigenza di Asef ha deciso di sostenere per la prima volta la società calcistica FS Sestrese Calcio 1919 e, nel contempo, di rinnovare la partnership con Cus Genova Volley e Asd Bogliasco 1951. Tutto ciò in un momento di grande difficoltà per lo sport che paga le conseguenze della pandemia e quasi due anni di spalti vuoti. Il sostegno alle tre blasonate società sportive genovesi è possibile grazie al fondo “Asef per Genova”, attivato nel 2019 con lo scopo di sostenere attività che abbiano un chiaro valore per la collettività non solo nell’ambito dello sport, ma anche della cultura, della salute, dell’ambiente, del sociale.

... » Leggi tutto