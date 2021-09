Sansa scuote il centrosinistra: “Bucci commissario? Così gli consegniamo le chiavi della città”

Genova. “Se Bucci sarà riconfermato commissario straordinario avremo un’anomalia unica in Italia: un candidato sindaco che gestisce 2,3 miliardi di soldi pubblici. Sarebbe come dargli le chiavi della città, e gliele stiamo dando noi”. A rompere il silenzio per opporsi a ciò che finora appariva scontato è Ferruccio Sansa, ex candidato giallorosso contro Toti che guarda alla campagna elettorale per le comunali del 2022. È lui a partire per primo in pressing sul centrosinistra al governo nazionale perché tolga al primo cittadino lo “scettro” che di fatto significa pieno controllo su tutte le opere strategiche per il futuro della città.

