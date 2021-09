Genova. Si terrà domani mattina alle 12 l’udienza davanti al tribunale di sorveglianza per l’ex sindaco di Genova Marta Vincenzi per chiedere l’affidamento ai servizi sociali. L’ex primo cittadino aveva patteggiato una pena a tre anni per l’alluvione del 2011 che causò la morte di sei donne, di cui due bambine.

