Andora, pannelli solari e nuova caldaia: lavori di efficientamento energetico per il campo da calcio in sintetico

Andora. Intervento di efficientamento energetico per il campo da calcio in erba sintetica di via Marco Polo. Sono in corso lavori, per un valore di circa 65mila euro, nei locali che ospitano gli spogliatoi. Gli operai sono all’opera per installare un sistema ibrido che garantirà di scaldare gli edifici e avere acqua calda nei bagni e nelle docce anche con l’ausilio dell’energia solare.

... » Leggi tutto