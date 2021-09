Casa Serena, parla il sindaco Biancheri: «Valutiamo revoca dell’aggiudicazione»

Sanremo. «Cara MyHome, se nell’arco di breve tempo non rimettiamo a posto le questioni di Casa Serena, la nostra amministrazione prenderà in maniera molto seria la revoca di aggiudicazione della struttura». Lo ha annunciato, al termine del suo intervento in consiglio comunale, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che ha illustrato ai consiglieri il lavoro svolto dall’amministrazione comunale dal 1 settembre 2021, quando a Casa Serena è subentrato ufficialmente il gestore privato MyHome Srl.

