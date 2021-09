I diritti degli artisti e delle etichette indipendenti tema di due convegni a Sanremo

Sanremo. Nell’ambito del Festival Sanremo Rock & Trend Festival 2021 (6-11 settembre), “Evolution” organizza un doppio convegno dal titolo “L’importanza dei diritti connessi per gli artisti e per le etichette indipendenti italiane”. Gli incontri, che vedranno come relatore il presidente della società di collecting, Massimo Benini, si terranno venerdì 10 settembre alle 16 presso il Teatro dell’Opera del Casinò e sabato 11 settembre alle 12.00 presso il Teatro Ariston.

