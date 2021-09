Rivieracqua, udienza per la revoca del concordato: la Procura risponde presente

Sanremo. Ci sarà anche la Procura di Imperia, con un pubblico ministero, all’udienza prevista per martedì prossimo sulla revoca del concordato preventivo di Rivieracqua. La conferma arriva direttamente dal procuratore capo Alberto Lari. La partecipazione dei magistrati inquirenti nella prossima udienza non era da darsi per scontata, segno che la Procura vuole seguire da vicino l’evolversi della situazione legata al gestore unico provinciale del servizio idrico integrato.

