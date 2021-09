Genova. Felipe Caicedo è stato scelto dal club del presidente Preziosi per guidare l’attacco del Genoa e pare in predicato di esordire domenica a Cagliari. Una punta che con lo stereotipo del genovese condivide la parsimonia – non richiede troppo tempo per andare in goal – e l’arte del “tapullo”, visto che si è affermato alla Lazio come il bomber che “ci mette una pezza”.

