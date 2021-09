Vallecrosia, la open week della”Grazie Don Bosco”

Vallecrosia. Dal 20 al 24 settembre, l’associazione Grazie Don Bosco da 10 anni operativa sul territorio intemelio in materia di apprendimento ed educazione aprirà le porte del Centro Don Milani – doposcuola e sostegno allo studio a tutti i bambini, ragazzi, genitori che sono curiosi di conoscere le attività del centro e approfondire tematiche legate alla didattica e all’apprendimento. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, sarà possibile conoscere le attività del centro e gli operatori; avvalersi di una consulenza con psicologa specializzata al fine di chiarire quali siano gli interventi opportuni sul piano del supporto all’apprendimento individuale; chiedere informazioni più specifiche e conoscere i pacchetti di assistenza allo studio previsti per andare incontro alle diverse esigenze degli studenti: Doposcuola, lezioni individuali e il Recupero Anni. Sarà anche un’occasione per iscriversi.

