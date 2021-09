Andora, ultimi biglietti a disposizione per il concerto gratuito di Fiorella Mannoia

Andora. C’è ancora una possibilità per conquistare un tagliando per l’Endless Summer, l’evento di fine estate organizzato dal comune di Andora che, sabato 11 settembre, alle ore 21.30, propone il concerto, ad ingresso libero, di Fiorella Mannoia. Nei giorni scorsi, il portale per le prenotazioni (https://prenotazioniandora.it/) è stato letteralmente preso d’assolto. Più di 140.000 il totale dei tentativi di accesso, 54mila dei quali solo ieri, con circa 11mila pagine aperte per cercare di conquistare i biglietti. Fino ad ora sono stati distribuiti 1500 tagliandi. Venerdì pomeriggio, dalle ore 13.00, sarà aperta la prenotazione dei posti ancora disponibili nell’ultimo settore. Vista la grande richiesta di tagliandi si sta valutando l’opportunità di ampliare la platea.

