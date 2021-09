Covid, ufficiale il via libera alla terza dose di vaccino: ecco chi potrà riceverla e dopo quanti giorni

Roma. Semaforo verde per la terza dose di vaccino anti-Covid per soggetti immunodepressi, anziani over 80 e ricoverati nelle Rsa. Il provvedimento è stato approvato oggi all’unanimità dal consiglio di amministrazione dell’Aifa, agenzia italiana del farmaco, convocato d’urgenza sul tema. A renderlo noto è stata l’Aifa in un comunicato. Per gli operatori sanitari il richiamo “è previsto in condizioni di particolare esposizione a rischio“. Tra i soggetti ultrafragili ci sono ad esempio trapiantati, oncologici e dializzati.

