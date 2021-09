Alla Liguria arrivano 28 milioni per la scuola, Toti: “Bisogna garantire ai ragazzi il ritorno in presenza e in sicurezza”

Liguria. Secondo quanto comunicato da Regione Liguria, sulla platea di personale scolastico complessiva di 35.310 addetti della nostra regione, il 92,35% è stato vaccinato (con prima dose o dose unica con vaccino monodose o altra tipologia con pregressa infezione), dato che sarebbe in linea con la media nazionale (92,10%). Così la Liguria si prepara per la partenza in sicurezza del nuovo anno scolastico che interesserà circa 168mila studenti da Ventimiglia a Sarzana e 19mila insegnanti, oltre al personale non docente.

