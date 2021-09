Gkn, domenica a Genova incontro pubblico con una delegazione dei lavoratori licenziati

Genova. In vista del corteo nazionale che sull’onda dello slogan #insorgiamo si terrà sabato 18 settembre a Firenze fa tappa anche a Genova il tour informativo per raccontare la lotta dei lavoratori GKN, la multinazionale britannica che produce componenti per automobili e velivoli che ha chiuso lo stabilimento produttivo di Campi Bisenzio a Firenze licenziando i lavoratori con un’email allo scopo di delocalizzare la produzione.

... » Leggi tutto