Video hard, Giusy Rizzotto (FI): “Diffamata e discriminata sui social. Per parlare mi devo coprire?”

Savona. “Mi sembra l’era del burqa. E’ allucinante che debba coprirmi per far capire cosa ho da dire. Ascoltate le persone, non guardatele solo”. E’ con queste parole che Giusy (Giuseppina) Rizzotto, candidata alle elezioni comunali di Savona nel partito di Forza Italia a sostegno di Angelo Schirru, risponde agli “attacchi” subiti sui social. Ieri infatti ha iniziato a circolare, insieme alle foto, un video pornografico di una ragazza (una sua sosia) che si mostra, in modo volgare, nuda davanti alla telecamera.

