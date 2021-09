Genova. Si sono messi dei cappucci bianchi in testa e coperti con lenzuoli fino ai piedi e hanno sollevato e letto cartelli con scritte frasi d’odio che sono state pronunciate nei loro confronti da personaggi noti e meno noti, da Giovanni Toti che li avrebbe definito “i nostri talebani” ad anonimi sanitari che avrebbero augurato ai no vax la morte in terapia intensiva.

... » Leggi tutto