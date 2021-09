Questa sera al teatro Ariston la finale di Sanremo Rock & Trend Festival

Sanremo. Questa sera al teatro Ariston andrà in scena la finale di Sanremo Rock & Trend Festival, evento rivolto ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock.

