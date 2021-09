Sindacati consegnano a Giorgetti un dossier sulle vertenze, Cisl e Cgil: “Il savonese ha potenzialità, il Governo le sfrutti”

Savona.” L’incontro col Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti ha rappresentato un’occasione importante per offrire un quadro aggiornato della situazione economica, produttiva ed occupazionale della provincia, invitandolo a riprendere i confronti inerenti le diverse situazioni aziendali per le quali si attendono da tempo convocazioni da parte del ministero dallo stesso presieduto, nonché a sollecitare, in qualità di rappresentante del Governo, le richieste di intervento da parte degli altri ministeri interessati”. Lo fa sapere Simone Pesce, segretario della Cisl di Savona.

... » Leggi tutto