Condizione fisica ottima e tenuta mentale le armi della Sampdoria di D’Aversa

Genova. Una partita giocata a ritmi altissimi, con l’Inter che non è riuscita a esprimere le proprie individualità se non in alcune sporadiche occasioni. La Sampdoria esce estremamente rafforzata dal 2-2 interno al Ferraris. Un pareggio che quasi va stretto ai blucerchiati, alla luce sia delle occasioni da gol, sia di alcune decisioni arbitrali che li penalizzano. Difficile anche per i più equilibrati non giudicare fallosa la spinta su Damsgaard in occasione della seconda rete dei neroazzurri. Coi se e coi ma non si fa la storia e quindi non si può sapere come si sarebbe sviluppata la partita se quella rete fosse stata annullata, quello che è certo è che la Sampdoria è stata in grado di recuperare per due volte lo svantaggio e di mettere ulteriormente in difficoltà i campioni d’Italia. Una tenuta mentale che si vede eccome. Si contano davvero sulle dita di una mano i “cali” della squadra, nonostante il gran caldo, nonostante gli avversari di fronte fossero i campioni d’Italia.

