Countdown per il ritorno a scuola nel savonese, ecco le regole: corsa al tampone

Liguria. A meno di tre giorni dall’inizio delle scuole, in Liguria e nel savonese, gli istituti sono pronti a una ripartenza in presenza con l’auspicio che il ricorso alla Dad sia relegato a sparute situazioni di emergenza sanitaria. Il 15 settembre 168 mila studenti e studentesse liguri, di cui circa la metà a Genova, torneranno sui banchi. Resta però ancora da sciogliere, in diversi plessi, il nodo del personale senza green pass.

