Funivie, minoranza all’attacco del sindaco Lambertini: “Consiglio comunale inutile? Altra dimostrazione di totale disinteresse”

Cairo M. “La vicenda delle Funivie di San Giuseppe rischia di avvicinarsi pericolosamente ad un punto di non ritorno, dopo che la proprietà ha dichiarato di voler mettere la società in liquidazione dal primo di ottobre con la dolorosa conseguenza del licenziamento di 68 lavoratori. In alcuni casi la scarsa incidenza delle amministrazioni locali ha contribuito a prospettare questo scenario. Anche di fronte alle puntuali e costanti sollecitazioni da parte del sindacato, scarse sono state le proposte del mondo politico ed amministrativo: basti pensare che all’incontro del 16 luglio scorso, convocato dal sindacato confederale per parlare di infrastrutture, di rilancio delle funivie per il trasporto di alcuni tipi di rinfuse, di ammodernamento delle linee ferroviarie, l’amministrazione di Cairo Montenotte, che più è interessata, fosse solo per ragioni territoriali, era totalmente assente e, né il sindaco, né alcun amministratore si è presentato all’incontro”.

