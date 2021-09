Incendio a Ventimiglia, Aps Terre di Grimaldi: «Diversi focolai partiti dai sentieri»

Ventimiglia. «Ieri a partire dalle ore 17,30 circa, diversi focolai d’incendio sono divampati a partire dai sentieri dove i trafficanti accompagnano i migranti verso la Francia, nella vallata del Rio S. Luigi e poi si sono moltiplicati risalendo lungo il versante est per arrivare fino nella zona dove c’è il serbatoio idrico di Riviera Acque (ex AIGA) e su fino verso i Ciotti. Durante l’incendio è andata a fuoco anche la conduttura principale che portava l’acqua per l’irrigazione dei terreni». Lo scrive l’associazione Aps Terre di Grimaldi.

