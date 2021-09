U.S. Arenzano, ritrovo ‘vecchie glorie’

Arenzano. Con la semplice scusa di festeggiare il 59° anniversario della fondazione della U.S. Arenzano, le “vecchie glorie” della mitica formazione “canarina, con banda rosso/azzurra”, si sono ritrovate, con le gambe ‘sotto il tavolo’ in un noto ristorante della cittadina rivierasca, ma, in un effluvio di ricordi, a partire dalla prima iscrizione, nel 1962/63, ad un Campionato Allievi della Figc e via via del successivo Juniores e della prima squadra ‘dei grandi’ al Torneo di Terza Categoria, nel ‘64/65, subito vinto a man bassa.

