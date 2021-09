Ventimiglia, spento l’incendio a Grimaldi. In corso le operazioni di bonifica

Ventimiglia. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica dell’incendio divampato nel tardo pomeriggio nei boschi tra le montagne di Grimaldi e Mortola Superiore, al confine con la Francia. Sul posto stanno lavorando, ininterrottamente da ieri, i vigili del fuoco di Ventimiglia, supportati dai colleghi della provincia di Imperia, e squadre della protezione civile.

Per spegnere le fiamme, in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiunge, è stato necessario anche l’intervento di un Canadair e due elicotteri regionali antincendio, che per ore hanno effettuato lanci di acqua sull’area colpita.

