Cotte al forno (a legna) o fritte, le “melanzanine genovesi” protagoniste del gusto

In dialetto si chiamano “rattin”, probabilmente per la loro forma che ricorda un topolino, ma in italiano sono le “melanzanine genovesi”, più piccole rispetto a quelle del sud, che nei giorni di San Lorenzo o di San Bartolomeo, in pieno agosto, in una parte della Liguria, Varazze, Arenzano, Cadibona, Valle di Vado e Genovesato in generale, diventano protagoniste del gusto. Come? Ripiene e cotte al forno (anche se ci sono versioni fritte), meglio se a legna.

