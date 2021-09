Liguria. “Per quanto riguarda la vaccinazione abbiamo chiesto al Governo di inserire l’obbligo vaccinale, non solo nei luoghi di lavoro ma in tutto il Paese: più chiari di così!”. A dichiararlo è Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria in risposta all’appello del presidente della Liguria Giovanni Toti sulla campagna vaccinale.

... » Leggi tutto