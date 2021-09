Migranti a Ventimiglia, PD «La Lega è assente»

Ventimiglia. Il Partito Democratico, accusato dalla Lega di non avere i titoli per parlare di migranti, risponde al partito del Carroccio: «Fate male a non voler prendere lezioni sulla gestione del fenomeno migratorio, perché invece dovreste proprio. Da quando ci siete voi, la situazione in città non ha fatto che peggiorare. Non siete stati capaci di creare un sistema di accoglienza per le persone più fragili che sono costrette a vivere per strada, senza riparo e protezione, e contemporaneamente avete abbandonato interi quartieri. Mentre si nota la vostra assenza da Roverino e dalle Gianchette, i ristoranti di Via Hanbury si trovano in una condizione mai avuta prima, con i clienti che sono costretti a scappare».

