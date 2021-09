Omp cambia nome e diventa Racing force Group, primo semestre con ricavi al +47%

Ronco Scrivia. OMP Racing annuncia un passo importante nella storia del gruppo e assume come nuovo nome Racing Force Group. Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di OMP Racing SPA, ha dichiarato: “Con l’acquisizione del gruppo Bell Racing Helmets nel 2019 abbiamo consolidato le vendite di tutti i marchi all’interno dell’organizzazione OMP Racing. Tuttavia, la presenza di due marchi affermati come OMP e Bell ha reso indispensabile dare un nuovo nome al Gruppo che rappresentasse in maniera imparziale la ricca storia di entrambi i marchi, insieme ai giovani brand Zeronoise e Racing Spirit.”

... » Leggi tutto